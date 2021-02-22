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22 февраля,
2021
Новости

Коронавирус в Томской области. Данные на 22 февраля

ТВ2
ТВ2
30 минут назад

За сутки в Томской области врачи диагностировали 64 новых случая коронавируса. С начала пандемии ковид подтвердился у 29 946 человек (Северск, где 7 тысяч человек также заболели, в эту статистику не входит).

Выписали за сутки 69 человек. Общее число уже переболевших пациентов — 27843 человек. 

С начала пандемии, по официальным данным, в регионе скончались 303 пациента. 

Всего в стране коронавирус диагностировали у 4 177 330 человек в 85 регионах. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 3 726 388 человек. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 22.02.2021 остаются 592 507 человек. 
 
За весь период в России, по данным оперштаба, от коронавируса скончалось 83 630 человек. 

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