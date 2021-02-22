Коронавирус в Томской области. Данные на 22 февраля

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За сутки в Томской области врачи диагностировали 64 новых случая коронавируса. С начала пандемии ковид подтвердился у 29 946 человек (Северск, где 7 тысяч человек также заболели, в эту статистику не входит).

Выписали за сутки 69 человек. Общее число уже переболевших пациентов — 27843 человек.



С начала пандемии, по официальным данным, в регионе скончались 303 пациента.