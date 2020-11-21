Добрые новости
21 ноября,
2020
1
фото
Новости

Коронавирус в Томской области: данные на 21 ноября

ТВ2
ТВ2
7 часов назад

За сутки коронавирусную инфекцию в Томской области обнаружили у 199 человек, сообщает оперштаб. 

Коронавирус в Томской области: данные на 21 ноября
Фото: ТВ2

В Томской области общее число заболевших, по официальным данным, достигло 16 659 пациентов. За сутки – 199 новых случаев COVID-19. Выздоровел за сутки 231 человек, за все время — 11 237 человек.


Из вновь заболевших инфекция протекает бессимптомно у 55 человек, у 129-ти есть признаки ОРВИ, у 15-ти пневмония.  Официальное число умерших от COVID-19 в Томской области — 146 пациентов.


В Северске, который не входит в общую статистику по региону, по состоянию на 19 ноября зарегистрировано 3567 подтвержденных случаев COVID-19. В инфекционном госпитале в Северске находятся 138 пациентов, еще 39 пациентов – в Томске. Из числа ранее заболевших 1824 человек выздоровели. Под медицинским наблюдением находится 2176 человек, контактировавших с заболевшими. Снято с медицинского наблюдения 5376 человек.


Коэффициент распространения COVID-19 в Томской области составил 0,98. Показатель свободного коечного фонда в регионе составляет 29,8 % (при необходимых для снятия ограничений 50 %), а охват населения тестированием – 520,4 человека на 100 тысяч населения.

За последние сутки в России выявлено 24 822 случая COVID-19. В целом в России больше 2 млн человек заболели коронавирусом. Вылечились 1,5 млн человек. Также за сутки в России зафиксировано 467 летальных случаев от COVID-19. За весь период — 35 778 смертей.



ПОДДЕРЖИ ТВ2!

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.