Коронавирус в Томской области: данные на 21 ноября

За сутки коронавирусную инфекцию в Томской области обнаружили у 199 человек, сообщает оперштаб.

В Томской области общее число заболевших, по официальным данным, достигло 16 659 пациентов. За сутки – 199 новых случаев COVID-19. Выздоровел за сутки 231 человек, за все время — 11 237 человек.





Из вновь заболевших инфекция протекает бессимптомно у 55 человек, у 129-ти есть признаки ОРВИ, у 15-ти пневмония. Официальное число умерших от COVID-19 в Томской области — 146 пациентов.





В Северске, который не входит в общую статистику по региону, по состоянию на 19 ноября зарегистрировано 3567 подтвержденных случаев COVID-19. В инфекционном госпитале в Северске находятся 138 пациентов, еще 39 пациентов – в Томске. Из числа ранее заболевших 1824 человек выздоровели. Под медицинским наблюдением находится 2176 человек, контактировавших с заболевшими. Снято с медицинского наблюдения 5376 человек.





Коэффициент распространения COVID-19 в Томской области составил 0,98. Показатель свободного коечного фонда в регионе составляет 29,8 % (при необходимых для снятия ограничений 50 %), а охват населения тестированием – 520,4 человека на 100 тысяч населения.