Коронавирус в Томской области. Данные на 21 мая

В Томской области за сутки выявили новую коронавирусную инфекцию еще у 23 жителей; 35 выздоровели. Так, общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией с начала пандемии составило 32 615 человек. Об этом сообщает оперштаб Томской области.

Добавим, что в ежедневной региональной статистике по COVID-19 данные по ЗАТО Северск не учитываются. По последней информации, опубликованной на сайте ФМБА России, на 21 мая в Северске с начала пандемии зарегистрировано 7 661 случай заболевания COVID-19, 7 497 человек выздоровели.







Всего 21 мая в России зарегистрировано около 5 миллионов случаев заболевания COVID-19, более 4,6 миллиона человек выздоровели, 117 739 скончался (389 за сутки).

