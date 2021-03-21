Коронавирус в Томской области: данные на 21 марта

За сутки в Томской области выявили 31 новый случай заражения COVID-19. За весь период пандемии в регионе зафиксировано 31 100 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

По данным федерального штаба, за последние сутки в России выявлено 9 299 случаев COVID-19. Всего в стране коронавирусом заразились за все время 4 456 869 человек. Также за сутки зафиксирован 371 летальный исход. За весь период в России от коронавируса, по официальным данным, скончалось 95 030 человек.





В Томской области за сутки COVID-19 выявили у 31 человека. За весь период пандемии в регионе — 31 100 случаев заражения инфекцией.





В Северске, который не входит в общую статистику, по данным на 18 марта, выявлено 7 381 случай.





Выздоровели после коронавируса в Томской области за минувшие сутки 63 пациента. По официальным данным, от инфекции в области скончались 338 человек. О новых летальных случаях за последние сутки ничего не сообщается.





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