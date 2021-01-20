Коронавирус в Томской области. Данные на 20 января

В Томской области официально подтверждено 112 новых случаев коронавируса. Выписали 119 человек. В Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом отмечают, что область занимает 25 позицию среди регионов России с наименьшим приростом новых случаев COVID-19. При этом в данную статистику не входит в Северск. По данным на 20 января​​ на территории Северска выявлено​ 6790 случаев заболевания COVID-19. Выздоровело 6297 человек. 158 пациентов​ госпитализировано, ещё 335 ​человек получают лечение амбулаторно.

В ИЦК отмечают, что в Томской области на 19 января доля пациентов, которые справились с коронавирусом, составила 89%. Этот показатель заметно выше общероссийского, но все еще уступает общему по СФО. Область преодолела планку в 23 тысячи выздоровевших. За прошедшую неделю 1 451 человек был выписан из стационаров. К числу благополучных регионов ИЦК относит Республику Алтай (доля в 93%), Тыву, Красноярский край (в этих регионах 92% заболевших вылечились), Алтайский край, Омская область и Кузбасс (по 91%). За весь период эпидемии в Сибири 275 550 человек вылечились от коронавируса. Это 90% от общего числа выявленных в округе случаев. Ситуация в СФО продолжает улучшаться, в ряде регионов заболеваемость ниже эпидемического порога.

Всего на сегодняшний день в Российской Федерации коронавирус выявили у 3 633 952 человек. Лечение продолжают свыше 600 тысяч пациентов.

За весь период по России умерло – 67 220 человек.