Коронавирус в Томской области. Данные на 20 мая

21 новый случай подтвердили в Томской области за сутки. 17 человек выздоровели.
С начала пандемии коронавирус подтвердился у 32 592 жителей региона. 31 502 пациента выздоровели. Известно о 422 летальных случаях. В данную статистику не входят данные по Северску. По состоянию на 19 мая на территории Северска выявлен 7661 случай заболевания COVID-19, выздоровело 7493 человека. На лечении в респираторном госпитале Северска находится 38 пациентов, 31 пациент получает лечение амбулаторно.
За последние сутки проведено 337 тысяч тестов на коронавирус.
Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 20 мая остаются 498 363 человека. По официальным данным, от коронавируса в России скончался 117 361 человек.