Коронавирус в Томской области. Данные на 20 мая

21 новый случай подтвердили в Томской области за сутки. 17 человек выздоровели.





С начала пандемии коронавирус подтвердился у 32 592 жителей региона. 31 502 пациента выздоровели. Известно о 422 летальных случаях. В данную статистику не входят данные по Северску. По состоянию на 19 мая​​ на территории Северска выявлен ​7661 случай заболевания COVID-19, выздоровело 7493 человека. На лечении в респираторном госпитале Северска находится 38​ ​​пациентов,​ 31​ ​​пациент получает лечение амбулаторно.