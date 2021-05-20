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20 мая,
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Коронавирус в Томской области. Данные на 20 мая

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

21 новый случай подтвердили в Томской области за сутки. 17 человек выздоровели. 


С начала пандемии коронавирус подтвердился у 32 592 жителей региона. 31 502 пациента выздоровели. Известно о 422 летальных случаях. В данную статистику не входят данные по Северску. По состоянию на 19 мая​​ на территории Северска выявлен ​7661 случай заболевания COVID-19, выздоровело 7493 человека. На лечении в респираторном госпитале Северска находится 38​ ​​пациентов,​ 31​ ​​пациент получает лечение амбулаторно.

Коронавирус в Томской области. Данные на 20 мая
Фото: администрация Томской области

За последние сутки проведено 337 тысяч тестов на коронавирус. 
 
Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 20 мая остаются 498 363 человека. По официальным данным, от коронавируса в России скончался 117 361 человек.

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