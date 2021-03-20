Коронавирус в Томской области: данные на 20 марта

За последние сутки в Томской области выявили 39 новых случаев заражения COVID-19, сообщает федеральный оперштаб. За весь период пандемии в регионе зафиксировано 31 069 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Данные Северска не входят в эту статистику.
По данным федерального штаба, за последние сутки в России выявили 9 632 случая COVID-19. Всего за время пандемии в стране коронавирусную инфекцию обнаружели у 4,4 миллиона человек. За все время от вируса скончались 94,7 тысячи человек. Выздоровели — 4 миллиона пациентов.
Статистика по коронавирусу в Тоской области на 20 марта.
Фото: https://стопкоронавирус.рф
В Томской области за сутки COVID-19 выявили у 39 человек, выздоровели 76 человек. По официальным данным, за все время от коронавируса в области скончались 338 человек.
По данным на 18 марта, в Северске зафиксировали всего 7381 случай болезни, 7217 человек выздоровели. В Северске компонентом I вакцины «Гам-Ковид-Вак» привито 3750 человек, компонентом II вакцины «Гам-Ковид-Вак» – 1805 человек.
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