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20 марта,
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Коронавирус в Томской области: данные на 20 марта

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

За последние сутки в Томской области выявили 39 новых случаев заражения COVID-19, сообщает федеральный оперштаб. За весь период пандемии в регионе зафиксировано 31 069 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Данные Северска не входят в эту статистику. 

Коронавирус в Томской области: данные на 20 марта

По данным федерального штаба, за последние сутки в России выявили 9 632 случая COVID-19. Всего за время пандемии в стране коронавирусную инфекцию обнаружели у 4,4 миллиона человек. За все время от вируса скончались 94,7 тысячи человек. Выздоровели — 4 миллиона пациентов.

Статистика по коронавирусу в Тоской области на 20 марта.

Коронавирус в Томской области: данные на 20 марта
Фото: https://стопкоронавирус.рф

В Томской области за сутки COVID-19 выявили у 39 человек, выздоровели 76 человек. По официальным данным, за все время от коронавируса в области скончались 338 человек. 

По данным на 18 марта, в Северске зафиксировали всего 7381 случай болезни, 7217 человек выздоровели. В Северске компонентом I вакцины «Гам-Ковид-Вак» привито 3750 человек, компонентом II вакцины «Гам-Ковид-Вак» – 1805 человек.


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