Коронавирус в Томской области. Данные на 20 февраля

Медики за сутки подтвердили 70 новых случаев коронавируса в Томской области. Общее число заболевших в регионе (без учета данных по Северску) – 29 814 человек.





Выздоровели 83 пациента. С начала пандемии общее число пациентов, поборовших болезнь, достигло 27 690 человек.