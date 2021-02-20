Коронавирус в Томской области. Данные на 20 февраля

Медики за сутки подтвердили 70 новых случаев коронавируса в Томской области. Общее число заболевших в регионе (без учета данных по Северску) – 29 814 человек.
Выздоровели 83 пациента. С начала пандемии общее число пациентов, поборовших болезнь, достигло 27 690 человек.
Накануне сообщалось, что для лечения пациентов с диагнозом COVID-19 в Томской области осталось 1465 инфекционных коек, из них были свободны 467. 1345 коронавирусных коек в Томской области возвращены для лечения профильных заболеваний.
Всего в стране нарастающим итогом выявлено 4 151 984 человека в 85 регионах. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 3 697 433 человек. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 20.02.2021 остаются 597 442 человека.
За весь период в России от коронавируса, по официальным данным, скончалось 82 876 человек.