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20 февраля,
2021
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Коронавирус в Томской области. Данные на 20 февраля

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Медики за сутки подтвердили 70 новых случаев коронавируса в Томской области. Общее число заболевших в регионе (без учета данных по Северску) – 29 814 человек.


Выздоровели 83 пациента. С начала пандемии общее число пациентов, поборовших болезнь, достигло 27 690 человек.

Накануне сообщалось, что для лечения пациентов с диагнозом COVID-19 в Томской области осталось 1465 инфекционных коек, из них были свободны 467. 1345 коронавирусных коек в Томской области возвращены для лечения профильных заболеваний.

Всего в стране нарастающим итогом выявлено 4 151 984 человека в 85 регионах. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 3 697 433 человек. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 20.02.2021 остаются 597 442 человека. 


За весь период в России от коронавируса, по официальным данным, скончалось 82 876 человек.

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