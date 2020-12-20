Коронавирус в Томской области: данные на 20 декабря

За последние сутки врачи в Томской области заразились новой коронавирусной инфекцией 183 человека, сообщает оперштаб. Это на 10 человек меньше, чем днем ранее. Томская область опустилась на три позиции в общем списке регионов России по количеству выявленных случаев коронавируса. Она находится на 45-м месте.
Количество выздоровевших превысило число заболевших — 205 человек выписаны из стационаров. Как передает ИЦК, летальных случаев от COVID-19 нет.
Из вновь заболевших COVID-19 инфекция протекает бессимптомно у 48-ми человек, у 128-ми признаки ОРВИ, у семи – пневмония.
В общей сложности с начала пандемии в Томской области выявили 22 360 случаев COVID-19. Выздоровели — 17 746 человек, скончались — 201 пациент.
За сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции – 28 948. Подтверждено 511 летальных случаев. Выписано по выздоровлению 20 915 человек.
Всего в России зарегистрировано 2 848 377 случаев. За весь период умерло – 50 858 человек, выписано по выздоровлению – 2 275 657.
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