Коронавирус в Томской области: данные на 20 декабря

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За последние сутки врачи в Томской области заразились новой коронавирусной инфекцией 183 человека, сообщает оперштаб. Это на 10 человек меньше, чем днем ранее. Томская область опустилась на три позиции в общем списке регионов России по количеству выявленных случаев коронавируса. Она находится на 45-м месте.

Количество выздоровевших превысило число заболевших — 205 человек выписаны из стационаров. Как передает ИЦК, летальных случаев от COVID-19 нет.

Из вновь заболевших COVID-19 инфекция протекает бессимптомно у 48-ми человек, у 128-ми признаки ОРВИ, у семи – пневмония.

В общей сложности с начала пандемии в Томской области выявили 22 360 случаев COVID-19. Выздоровели — 17 746 человек, скончались — 201 пациент.