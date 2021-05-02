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02 мая,
2021
Новости

Коронавирус в Томской области. Данные на 2 мая

ТВ2
ТВ2
1 час назад

24 случая ковида подтвердили в Томской области за сутки, столько же пациентов выздоровели. 


Таким образом, с начала пандемии ковид официально подтвердился у 32 32 173 человека. 31 195 человек выздоровели. Известно о 395 летальных случаях. 


В ежедневной региональной статистике не учитываются данные по Северску. По данным ФМБА России на 1 мая в Северске с начала пандемии зарегистрирован 7 581 случай заболевания коронавирусом, 7 429 человек выздоровели.


Накануне агентство Bloomberg сообщило о третьей волне коронавируса в России. Оперативный штаб назвал сведения Bloomberg «абсолютно неверными» и заявил, что ситуация находится под контролем. Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее указывала на то, что разделять пандемию на волны неправильно, так как заболевание, по ее словам, скорее всего, носит сезонный характер, и в начале лета может быть очередной спад.

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