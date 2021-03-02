Коронавирус в Томской области. Данные на 2 марта
Врачи подтвердили 47 случаев коронавируса за сутки. Выписали 87 человек. Летальных случаев, по официальной информации, не зафиксировано.
С начала пандемии ковидом в Томской области заболели 30 357 человек. Выздоровели 28 321 пациент. Скончались, по данным оперативной статистики, 319 пациентов.
Ранее депутат Госдумы от Томской области Татьяна Соломатина отмечала, что, по прогнозам, в апреле может начаться третья волна коронавируса. Она призвала ускорить темпы вакцинации населения.
С начала пандемии ковид в России выявили у 4 268 215 человек в 85 регионах. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 3 838 040 человек. Под медицинским наблюдением остаются 555 111 человек.
За весь период в России, по данным оперштаба, от коронавируса скончалось 86 896 человек.
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