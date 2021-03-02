Коронавирус в Томской области. Данные на 2 марта

С начала пандемии ковидом в Томской области заболели 30 357 человек. Выздоровели 28 321 пациент. Скончались, по данным оперативной статистики, 319 пациентов.

Врачи подтвердили 47 случаев коронавируса за сутки. Выписали 87 человек. Летальных случаев, по официальной информации, не зафиксировано.

Ранее депутат Госдумы от Томской области Татьяна Соломатина отмечала, что, по прогнозам, в апреле может начаться третья волна коронавируса. Она призвала ускорить темпы вакцинации населения.





С начала пандемии ковид в России выявили у 4 268 215 человек в 85 регионах. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 3 838 040 человек. Под медицинским наблюдением остаются 555 111 человек.



За весь период в России, по данным оперштаба, от коронавируса скончалось 86 896 человек.





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