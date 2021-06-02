Коронавирус в Томской области: данные на 2 июня

26 новых случаев ковида подтвердили в Томской области за сутки. Выздоровело 15 человек.
С начала пандемии коронавирус в регионе официально обнаружили у 32 913 человек. Выздоровели 31 817 пациентов. 436 пациентов скончались.
Северск в эту статистику не входит. По состоянию на 2 июня на территории Северска выявлено 7726 случаев заболевания COVID-19, выздоровело 7544 человек. На лечении в респираторном госпитале Северска находятся 50 пациентов, 33 пациента получают лечение амбулаторно.
Ранее глава Томской области Сергей Жвачкин продлил действующий масочный режим до конца июня. При посещении общественных учреждений, включая торговые центры, пункты питания, других учреждений сферы услуг и образования необходимо обязательно соблюдать санитарно-эпидемиологические требования — правильно носить маски, обрабатывать руки, соблюдать социальную дистанцию.
На конец 2020 года было 2810 коек для лечения больных коронавирусом. С января 2021 года из-за спада уровня заболеваемости лечебные учреждения стали возвращаться к работе по основному профилю. Так, на 16 апреля 2021 года в регионе было развернуто 904 койки, а на 6 мая фонд составлял 665 коек.
Власти готовят к открытию резервный госпиталь, который развернется во Дворце зрелищ и спорта.
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