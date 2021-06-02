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02 июня,
2021
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Коронавирус в Томской области: данные на 2 июня

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

26 новых случаев ковида подтвердили в Томской области за сутки. Выздоровело 15 человек. 


С начала пандемии коронавирус в регионе официально обнаружили у 32 913 человек. Выздоровели 31 817 пациентов. 436 пациентов скончались.

Северск в эту статистику не входит. По состоянию на 2 июня на территории Северска выявлено​ ​7726 случаев заболевания COVID-19, выздоровело 7544 человек. На лечении в респираторном госпитале Северска находятся 50​ ​​пациентов,​ 33​ ​​пациента получают лечение амбулаторно.

Коронавирус в Томской области: данные на 2 июня

Ранее глава Томской области Сергей Жвачкин продлил действующий масочный режим до конца июня. При посещении общественных учреждений, включая торговые центры, пункты питания, других учреждений сферы услуг и образования необходимо обязательно соблюдать санитарно-эпидемиологические требования — правильно носить маски, обрабатывать руки, соблюдать социальную дистанцию.


На конец 2020 года было 2810 коек для лечения больных коронавирусом. С января 2021 года из-за спада уровня заболеваемости лечебные учреждения стали возвращаться к работе по основному профилю. Так, на 16 апреля 2021 года в регионе было развернуто 904 койки, а на 6 мая фонд составлял 665 коек.  


Власти готовят к открытию резервный госпиталь, который развернется во Дворце зрелищ и спорта. 


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