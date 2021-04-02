Коронавирус в Томской области. Данные на 2 апреля

28 новых случаев коронавируса официально зафиксировали в Томской области за сутки. Выздоровели 27 пациентов, о новых летальных случаях не сообщается.
В целом с начала пандемии в Томской области ковид официально подтвердился у 31,4 тысячи человек. Выписали по выздоровлению 30,3 тысячи пациентов.
По состоянию на 1 апреля на территории Северска выявлено 7469 случаев заболевания коронавирусом и 7290 случаев выздоровления от инфекции. На лечении в респираторном госпитале Северска находятся 54 пациента, еще 11 — в больницах Томска.
Напомним, ранее замминистра здравоохранения Татьяна Семенова заявила, что в России наступает третья волна коронавируса. Но, по мнению Семеновой, «в ближайшие месяц-полтора» в стране будет достигнут популяционный иммунитет. В Роспотребнадзоре в свою очередь не согласились с оценкой Минздрава. Глава профилактического центра ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский усомнился в самой возможности начала третьей волны из-за большого количества переболевших и привитых.
Честно говоря, я не жду вообще третьей волны. Очень быстро растет иммунная прослойка как за счет переболевших, так и за счет вакцинации, поэтому ожидать, что будет еще какой-то очень большой подъем, не приходится, — сказал он.
Глава Минздрава Михаил Мурашко отметил, что заболеваемость COVID-19 в России сейчас снижается, поэтому говорить о третьей волне эпидемии преждевременно.
Добавим, по данным Роспотребнадзора, за первые два месяца 2021 года в Томской области выросла заболеваемость кишечными инфекциями. Чаще всего болеют дети до 17 лет.
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