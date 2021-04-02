Коронавирус в Томской области. Данные на 2 апреля

28 новых случаев коронавируса официально зафиксировали в Томской области за сутки. Выздоровели 27 пациентов, о новых летальных случаях не сообщается.

В целом с начала пандемии в Томской области ковид официально подтвердился у 31,4 тысячи человек. Выписали по выздоровлению 30,3 тысячи пациентов.





По состоянию на 1 апреля на территории Северска выявлено ​7469 случаев заболевания коронавирусом и 7290 случаев выздоровления от инфекции. На лечении в респираторном госпитале Северска находятся 54 пациента, еще 11 — в больницах Томска.





Напомним, ранее замминистра здравоохранения Татьяна Семенова заявила, что в России наступает третья волна коронавируса. Но, по мнению Семеновой, «в ближайшие месяц-полтора» в стране будет достигнут популяционный иммунитет. В Роспотребнадзоре в свою очередь не согласились с оценкой Минздрава. Глава профилактического центра ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский усомнился в самой возможности начала третьей волны из-за большого количества переболевших и привитых.