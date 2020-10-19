Коронавирус в Томской области: данные на 19 октября

175 новых случаев коронавируса зарегистрировали в Томской области за сутки. Общее число заболевших в регионе превысило 10 тысяч человек.
26 человек выздоровели за сутки. Трое пациентов скончались.
Из вновь заболевших COVID-19 инфекция протекает бессимптомно у 50 человек, у 109-ти признаки ОРВИ, у 16-ти – пневмония.
В обсерваторах под Томском находятся 46 человек.
В школах Томской области закрыты на карантин 26 классов (0,43 % от общего числа классов в регионе).
По результатам патологоанатомических заключений зарегистрирована смерть от коронавирусной инфекции трех человек. Двое умерших в возрасте 60+ имели в анамнезе хроническую болезнь почек, у одного из них диагностирована тромбоэмболия легочных артерий. Третий входил в группу риска по возрасту (65+), у него были ишемическая болезнь сердца и гипертония. Коронавирусная инфекция у всех сопровождалась тяжелым течением двусторонней полисегментарной пневмонии, которая осложнялась дыхательной и полиорганной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом.
За весь период в Томской области установлено 10 109 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 7349, умерших 104.
По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 54,3 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса.
За последние сутки проведено 449 тысяч тестов на коронавирус.
Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 19.10.2020 остаются 311 167 человек.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 415 316 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 24 366 летальных исходов, выздоровели 1 075 904 человека.