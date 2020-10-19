Коронавирус в Томской области: данные на 19 октября

175 новых случаев коронавируса зарегистрировали в Томской области за сутки. Общее число заболевших в регионе превысило 10 тысяч человек.

Из вновь заболевших COVID-19 инфекция протекает бессимптомно у 50 человек, у 109-ти признаки ОРВИ, у 16-ти – пневмония.





В обсерваторах под Томском находятся 46 человек.





В школах Томской области закрыты на карантин 26 классов (0,43 % от общего числа классов в регионе).





По результатам патологоанатомических заключений зарегистрирована смерть от коронавирусной инфекции трех человек. Двое умерших в возрасте 60+ имели в анамнезе хроническую болезнь почек, у одного из них диагностирована тромбоэмболия легочных артерий. Третий входил в группу риска по возрасту (65+), у него были ишемическая болезнь сердца и гипертония. Коронавирусная инфекция у всех сопровождалась тяжелым течением двусторонней полисегментарной пневмонии, которая осложнялась дыхательной и полиорганной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом.



​За весь период в Томской области установлено 10 109 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 7349, умерших 104.