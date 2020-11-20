Коронавирус в Томской области: данные на 19 ноября

Коронавирус подтвердился еще у 201 жителя Томской области. В целом с начала пандемии заболели 16 251 человек в регионе. Замгубернатора Иван Деев накануне сообщил, что 80 % заболевших — жители Томска.
Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) отмечает, что количество выздоровевших в Томской области значительно превысило число заболевших – 237 человек выписаны из стационаров.
В Северске, который не входит в общую статистику по региону, по состоянию на 18 ноября выявлено 3520 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 1787 пациентов, госпитализировано 208. 1525 пациентов получают лечение амбулаторно.
Из вновь заболевших COVID-19 инфекция протекает бессимптомно у 50 человек, у 134-х есть признаки ОРВИ, у 17-ти пневмония.
За весь период в Томской области установлен 16 251 случай заболевания COVID-19, выздоровевших 10 788.
За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 23 610 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 6078 (25,7 %) без клинических проявлений.
Подтверждено 463 летальных случая. Выписано по выздоровлению 25 573 человека.
В целом в России больше 2 млн человек заболели коронавирусом. Вылечились 1,5 млн человек.
За весь период по России умерли 34 850 человек.