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20 ноября,
2020
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Коронавирус в Томской области: данные на 19 ноября

ТВ2
ТВ2
13 часов назад

Коронавирус подтвердился еще у 201 жителя Томской области. В целом с начала пандемии заболели 16 251 человек в регионе. Замгубернатора Иван Деев накануне сообщил, что 80 % заболевших — жители Томска.


Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) отмечает, что количество выздоровевших в Томской области значительно превысило число заболевших – 237 человек выписаны из стационаров.


В Северске, который не входит в общую статистику по региону,  по состоянию на 18 ноября выявлено ​ 3520 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 1787 пациентов, ​ госпитализировано 208. 1525 пациентов получают лечение амбулаторно.

Из вновь заболевших COVID-19 инфекция протекает бессимптомно у 50 человек, у 134-х есть признаки ОРВИ, у 17-ти пневмония.


За весь период в Томской области установлен 16 251 случай заболевания COVID-19, выздоровевших 10 788.

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 23 610 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 6078 (25,7 %) без клинических проявлений.


Подтверждено 463 летальных случая. Выписано по выздоровлению 25 573 человека.


В целом в России больше 2 млн человек заболели коронавирусом. Вылечились 1,5 млн человек.


За весь период по России умерли 34 850 человек.

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