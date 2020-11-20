Коронавирус в Томской области: данные на 19 ноября

Коронавирус подтвердился еще у 201 жителя Томской области. В целом с начала пандемии заболели 16 251 человек в регионе. Замгубернатора Иван Деев накануне сообщил, что 80 % заболевших — жители Томска.





Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) отмечает, что количество выздоровевших в Томской области значительно превысило число заболевших – 237 человек выписаны из стационаров.





В Северске, который не входит в общую статистику по региону, по состоянию на 18 ноября выявлено ​ 3520 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 1787 пациентов, ​ госпитализировано 208. 1525 пациентов получают лечение амбулаторно.