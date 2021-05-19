Коронавирус в Томской области. Данные на 19 мая

25 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Томской области за сутки. Выздоровели 19 человек. О летальных случаях не сообщается.

С начала пандемии ковид официально подтвердился у 32 571 жителя региона (Северск не входит в эту статистику). 31 475 пациентов выздоровели.





В настоящий момент в Томской области действует три ковидария: на базе медсанчасти №2, в Областной клинической и Томской районной больницах. Общий коечный фонд для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и пневмонией составляет 665 коек. 24% из них свободны. Респираторный госпиталь во Дворце спорта власти обещают подготовить к лету.





В России за последние сутки выявили почти восемь тысяч новых случаев заражения коронавирусом, общее число случаев заражения за время пандемии достигло 4 965 676. За весь период в России от коронавируса, по официальным данным, скончалось 116 965 человек, из них 390 за последние сутки.





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