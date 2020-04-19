Коронавирус в Томской области: данные на 19 апреля

В настоящий момент общее количество заболевших в Томской области составляет 29 человек. Четыре человека выздоровели, остальные находятся на лечении.





По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 1,94 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса.





В целом за последние сутки коронавирус диагностировали у 6060 россиян. Общее количество заболевших превышает 42 тысячи человек.





Всего в больницы Томской области с респираторными заболеваниями госпитализированы 150 человек. В медсанчасти № 2 Томска проходят лечение 111 человек (анализы на коронавирус у 77 пациентов отрицательные, у девяти положительные, у 25-ти на исследовании). В больнице № 3 Томска – 26 (анализы на коронавирус у 13 пациентов отрицательные, у шести положительные, семь в работе). В детской инфекционной больнице имени Сибирцева – шесть (у всех анализы на коронавирус отрицательные). В Колпашевской районной больнице – четыре (у всех анализы на коронавирус отрицательные).





В инфекционных отделениях больниц других муниципальных образований госпитализированных с респираторными заболеваниями нет.





В обсерваторе на 14-дневном карантине находятся 35 человек, заболевших нет.





В Томской области зарегистрированы 29 случаев заболевания коронавирусом: четыре человека выздоровели, 25 находятся на лечении.





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