Коронавирус в Томской области. Данные на 18 мая

29 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Томской области за сутки. Выписано восемь человек. О летальных случаях не сообщается.

С начала пандемии ковид официально подтвердился у 32 546 жителей региона (Северск не входит в эту статистику). 31 466 пациент выздоровел.





В настоящий момент в Томской области действует три ковидария: на базе медсанчасти №2, в Областной клинической и Томской районной больницах. Общий коечный фонд для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и пневмонией составляет 665 коек. 21% из них свободны.