Коронавирус в Томской области. Данные на 18 мая

29 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Томской области за сутки. Выписано восемь человек. О летальных случаях не сообщается.
С начала пандемии ковид официально подтвердился у 32 546 жителей региона (Северск не входит в эту статистику). 31 466 пациент выздоровел.
В настоящий момент в Томской области действует три ковидария: на базе медсанчасти №2, в Областной клинической и Томской районной больницах. Общий коечный фонд для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и пневмонией составляет 665 коек. 21% из них свободны.
Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 18 мая 2021 остаются 505 787 человек. За весь период в России от коронавируса, по официальным данным, скончалось 116 575 человек.