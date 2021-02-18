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18 февраля,
2021
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Коронавирус в Томской области. Данные на 18 февраля

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

61 случай коронавируса подтвердили в Томской области за последние сутки. С начала пандемии ковид, по официальным данным, выявили у более чем 29,6 тысячи человек без учета Северска.

Коронавирус в Томской области. Данные на 18 февраля

В Северске, по данным на 17 февраля, выявлено​​​ 7177 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели в Северске 6811,​ ​​на лечении в респираторном госпитале Северска находится 90 пациентов, 104​ пациента получают лечение амбулаторно.


В Томской области за сутки выздоровел 71 человек, за все время пандемии — 27 546. Скончались от вируса в Томской области 294 пациента. О новых летальных исходах оперштаб не сообщает. 


Всего в стране нарастающим итогом выявлено 4,12 миллиона человек в 85 регионах. Число выздоровевших пациентов  выросло до 3,66 миллиона. За весь период в России от коронавируса, по официальным данным, скончались 81,9 тысячи человек. 

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