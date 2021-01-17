Коронавирус в Томской области: данные на 17 января
Еще 117 случаев коронавируса выявлено в Томской области за сутки. Об этом сообщил информационный центр по коронавирусу.
«Томская область по итогам суток опустилась на две позиции в общем списке регионов России по количеству выявленных случаев коронавируса. Она находится на 62-м месте. Сегодня поставлено 117 положительных диагнозов COVID-19, на 4 меньше, чем днем ранее», — пояснили в ИЦК.
За сутки 214 человек выписаны из стационаров, на 25 меньше, чем вчера. Летальных исходов за сутки не выявлено. Всего в Томской области подтверждено 26 734 случая заражения коронавирусной инфекцией.
За сутки в России выявлено 23 586 случаев коронавирусной инфекции. Общее число заболевших в стране составляет 3,56 миллиона человек. Также подтвердили смерть от коронавуруса у 481 человека. Общее число умерших от COVID-19 в России составляет 65 566 человек.
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