Коронавирус в Томской области. Данные на 17 февраля

67 случаев коронавируса подтвердили в Томской области за последние сутки. С начала пандемии ковид подтвердился у 29 619 человек, без учета Северска.







Там, по данным, на 17 февраля выявлено​​​ 7177 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели в Северске 6811,​ ​​на лечении в респираторном госпитале Северска находится 90 пациентов,​ ​​ 104​ ​​ пациента получают лечение амбулаторно.





В регионе за сутки выздоровели 134 человека. За все время — 27 475. Скончались от вируса в Томской области 294 человека.