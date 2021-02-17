Коронавирус в Томской области. Данные на 17 февраля

67 случаев коронавируса подтвердили в Томской области за последние сутки. С начала пандемии ковид подтвердился у 29 619 человек, без учета Северска.
Там, по данным, на 17 февраля выявлено 7177 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели в Северске 6811, на лечении в респираторном госпитале Северска находится 90 пациентов, 104 пациента получают лечение амбулаторно.
В регионе за сутки выздоровели 134 человека. За все время — 27 475. Скончались от вируса в Томской области 294 человека.
Всего в стране нарастающим итогом выявлен 4 112 151 человек в 85 регионах. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 3 642 582 человек.
За весь период в России от коронавируса, по официальным данным, скончалось 81 446 человек.