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17 февраля,
2021
Новости

Коронавирус в Томской области. Данные на 17 февраля

ТВ2
ТВ2
31 минута назад

67 случаев коронавируса подтвердили в Томской области за последние сутки. С начала пандемии ковид подтвердился у 29 619 человек, без учета Северска.


Там, по данным, на 17 февраля выявлено​​​ 7177 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели в Северске 6811,​ ​​на лечении в респираторном госпитале Северска находится 90 пациентов,​ ​​ 104​ ​​ пациента получают лечение амбулаторно.


В регионе за сутки выздоровели 134 человека. За все время — 27 475. Скончались от вируса в Томской области 294 человека.

Всего в стране нарастающим итогом выявлен 4 112 151 человек в 85 регионах. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 3 642 582 человек. 
 
За весь период в России от коронавируса, по официальным данным, скончалось 81 446 человек. 

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