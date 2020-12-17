Коронавирус в Томской области. Данные на 17 декабря

В Томской области за сутки официально подтвердили 185 случаев коронавируса. Из вновь заболевших COVID-19 инфекция протекает бессимптомно у 87-ми человека, у 82-х признаки ОРВИ, у 16-ти – пневмония.
Выздоровели 224 человека. Регион преодолел планку в 17 тысяч излечившихся за все время с начала эпидемии.
Летальных исходов за сутки не отмечено.
Общее число заболевших в Томской области, по официальным данным, достигло 21 797 человек. В эту статистику не входят данные по Северску. По состоянию на 16 декабря на территории Северска выявлено 5418 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 4247 человек. Госпитализировано 277 человек, 894 пациента получают лечение амбулаторно.
Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) отмечает, что во вторую декаду декабря в Томской области начинает уменьшаться суточный прирост заболеваемости COVID-19.
«Первая декада декабря в Томской области не была отмечена какими-либо значительными изменениями суточных показателей заболеваемости COVID-19. Однако вторая стала временем постепенного уменьшения прироста. В регионе за все это время не наблюдалось ни одного «антирекорда» суточного прироста за все время с начала эпидемии. Никаких существенных вспышек суточной заболеваемости, или иных пиков отмечено за истекший период не было. 8 декабря суточный прирост в последний раз за рассматриваемый период превысил планку в 200 случаев, и после этого начал постепенное снижение», — отмечают в ИЦК.
Всего на сегодняшний день в Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 2 762 668 случаев (+1,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
За весь период по России умерло – 49 151 человек, сообщает оперштаб.
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