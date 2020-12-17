Коронавирус в Томской области. Данные на 17 декабря

Выздоровели 224 человека. Регион преодолел планку в 17 тысяч излечившихся за все время с начала эпидемии.

В Томской области за сутки официально подтвердили 185 случаев коронавируса. Из вновь заболевших COVID-19 инфекция протекает бессимптомно у 87-ми человека, у 82-х признаки ОРВИ, у 16-ти – пневмония.

Общее число заболевших в Томской области, по официальным данным, достигло 21 797 человек. В эту статистику не входят данные по Северску. По состоянию на 16 декабря на территории Северска выявлено ​5418 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 4247 человек. Госпитализировано 277 человек, ​ 894 пациента получают лечение амбулаторно.





Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) отмечает, что во вторую декаду декабря в Томской области начинает уменьшаться суточный прирост заболеваемости COVID-19.



«Первая декада декабря в Томской области не была отмечена какими-либо значительными изменениями суточных показателей заболеваемости COVID-19. Однако вторая стала временем постепенного уменьшения прироста. В регионе за все это время не наблюдалось ни одного «антирекорда» суточного прироста за все время с начала эпидемии. Никаких существенных вспышек суточной заболеваемости, или иных пиков отмечено за истекший период не было. 8 декабря суточный прирост в последний раз за рассматриваемый период превысил планку в 200 случаев, и после этого начал постепенное снижение», — отмечают в ИЦК.