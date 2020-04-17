Коронавирус в Томской области. Данные на 17 апреля

В Томской области зарегистрирован 21 случай заболевания коронавирусом: четыре человека выздоровели, 17 находятся на лечении. Из них на самоизоляции восемь, в респираторном госпитале Томска – девять, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В инфекционных отделениях других больниц Томской области пациентов с подтвержденным COVID-19 нет. В обсерваторе на 14-дневном карантине находятся 30 человек, заболевших среди них нет.





Всего в респираторном госпитале (медико-санитарная часть № 2 Томска) на лечении находятся 107 человек. Сюда госпитализируются пациенты с респираторными заболеваниями, протекающими в тяжелой и среднетяжелой форме, а также если заболевшие из группы риска: в возрасте 60+ и те, кто имеет ослабленный иммунитет или тяжелые хронические заболевания.





На сегодняшний день у 64 пациентов госпиталя тесты на коронавирус отрицательные, у девяти положительные, у 34-х отправлены на исследование.





С начала пандемии в России в Томской области уже проведено более 6 тысяч тестов на COVID-19.





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