Коронавирус в Томской области: данные на 16 января

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За последние сутки коронавирусную инфекцию подтвердили у 121 человека в Томской области. Шесть человек умерли от коронавируса, сообщает ИЦК. В эту статистику не попадают данные Северска.

Томская область по итогам суток находится на 60-м месте в общем списке регионов России по количеству выявленных случаев коронавируса. Количество выздоровевших почти вдвое превышает число заболевших — 239 человек выписаны из стационаров, на 18 меньше, чем вчера.

Как сообщает оперштаб Томской области, шесть пациентов скончались от коронавируса. Пятеро входили в группу риска по возрасту, все – в группу риска по сопутствующим заболеваниям, в числе которых гипертония, сахарный диабет, ожирение, ишемия головного мозга и сердца, хроническая болезнь почек, онкология, бронхиальная астма.

«Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом, инфекционно-токсическим шоком»,— отметили в оперштабе.

За все время от коронавирусной инфекции в Томской области скончался 241 человек.

