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16 апреля,
2020
Новости

Коронавирус в Томской области: данные на 16 апреля

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

На утро четверга, 16 апреля, в Томской области по-прежнему на изоляции с диагнозом COVID-19 находятся 11 человек.


Четверо остаются на самоизоляции, их состояние удовлетворительное. Семь человек госпитализированы в медико-санитарную часть № 2 Томска. У пациента, подключенного к аппарату искусственной вентиляции легких, состояние стабильное средней степени тяжести, у остальных заболевание протекает в легкой форме.


В инфекционных отделениях других больниц Томской области пациентов с подтвержденным COVID-19 нет.


В обсерваторе на 14-дневном карантине находятся 30 человек, заболевших среди них нет.


В  целом, в Томской области зарегистрировано 15 случаев заболевания коронавирусом: четыре человека  выздоровели.  


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