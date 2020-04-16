Коронавирус в Томской области: данные на 16 апреля

На утро четверга, 16 апреля, в Томской области по-прежнему на изоляции с диагнозом COVID-19 находятся 11 человек.





Четверо остаются на самоизоляции, их состояние удовлетворительное. Семь человек госпитализированы в медико-санитарную часть № 2 Томска. У пациента, подключенного к аппарату искусственной вентиляции легких, состояние стабильное средней степени тяжести, у остальных заболевание протекает в легкой форме.





В инфекционных отделениях других больниц Томской области пациентов с подтвержденным COVID-19 нет.





В обсерваторе на 14-дневном карантине находятся 30 человек, заболевших среди них нет.





В целом, в Томской области зарегистрировано 15 случаев заболевания коронавирусом: четыре человека выздоровели.



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