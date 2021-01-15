Коронавирус в Томской области. Данные на 15 января

Выписали 257 человек. Регион преодолел планку в 23 тысячи излечившихся за все время с начала эпидемии.

В Томской области диагностировали 119 случаев заражения коронавирусом за сутки.

С начала пандемии ковид зарегистрировали у 3,5 млн россиян. Выздоровели 2,9 млн человек.



За весь период в России, по официальным данным, умерло 64 495 человек.