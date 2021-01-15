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Коронавирус в Томской области. Данные на 15 января
2 часа назад
В Томской области диагностировали 119 случаев заражения коронавирусом за сутки.
Выписали 257 человек. Регион преодолел планку в 23 тысячи излечившихся за все время с начала эпидемии.
Летальных исходов не отмечено.
С начала пандемии ковид зарегистрировали у 3,5 млн россиян. Выздоровели 2,9 млн человек.
За весь период в России, по официальным данным, умерло 64 495 человек.
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