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15 января,
2021
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Коронавирус в Томской области. Данные на 15 января

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

В Томской области диагностировали 119 случаев заражения коронавирусом за сутки.


Выписали 257 человек. Регион преодолел планку в 23 тысячи излечившихся за все время с начала эпидемии.


Летальных исходов не отмечено.

Коронавирус в Томской области. Данные на 15 января

С начала пандемии ковид зарегистрировали у 3,5 млн россиян. Выздоровели 2,9 млн человек.


За весь период в России, по официальным данным, умерло 64 495 человек.

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