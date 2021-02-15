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15 февраля,
2021
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Коронавирус в Томской области: данные на 15 февраля

ТВ2
ТВ2
1 час назад

За последние сутки в Томской области официально выявили 67 случаев заражения коронавирусом. О новых случаях смерти от инфекции не сообщается. 

Коронавирус в Томской области: данные на 15 февраля

Общее число заболевших коронавирусом, по данным регионального оперштаба, достигло 29 478 тысяч человек. Выздоровели за последние сутки 144 пациента, за все время – 27 212 человек. 


Отметим, данные по заболевшим в Северске не входят в региональную статистику и сообщаются отдельно. По данным Межрегионального управления ФМБА России на 11 февраля, в Северске зарегистрировано 7126 случаев заражения коронавирусом.  Выздоровели в ЗАТО, по официальным данным, 6836 человек.


В России на 15 февраля зарегистрировано более 4 млн случаев заражения коронавирусом. Более 3,6 млн человек выздоровели, более 80,5 пациентов скончались от инфекции. 


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