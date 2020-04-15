Коронавирус в Томской области. Данные на 15 апреля

В Томской области зарегистрировано 15 случаев заболевания коронавирусом. Четыре человека выздоровели, 11 - на лечении. Из них семь заболевших коронавирусом находятся в респираторном госпитале в Томске, четверо – на самоизоляции, сообщает пресс-служба обладминистрации.

На утро среды, 15 апреля, в респираторном госпитале, развернутом в медико-санитарной части № 2 Томска, на лечении находится 91 человек, в том числе семеро с подтвержденным диагнозом коронавирус, 74 – с отрицательным, еще у 10 человек анализы на исследовании.





В инфекционных отделениях других больниц Томской области пациентов с подтвержденным COVID-19 нет. На самоизоляции находятся четверо больных, их состояние удовлетворительное. Режим изоляции контролируется правоохранительными органами и эпидемиологами, лечение корректируется инфекционистом и терапевтом.





В обсерваторе на 14-дневном карантине находятся 26 человек, заболевших среди них нет.





Всего в стране зарегистрировано больше 21 тысячи заболевших. Скончались от коронавируса 170 человек.





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