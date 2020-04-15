Добрые новости
15 апреля,
2020
1
фото
Новости

Коронавирус в Томской области. Данные на 15 апреля

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

В Томской области зарегистрировано 15 случаев заболевания коронавирусом. Четыре человека  выздоровели, 11 - на лечении.  Из них семь заболевших коронавирусом находятся в респираторном госпитале в Томске, четверо – на самоизоляции, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Коронавирус в Томской области. Данные на 15 апреля

На утро среды, 15 апреля, в респираторном госпитале, развернутом в медико-санитарной части № 2 Томска, на лечении находится 91 человек, в том числе семеро с подтвержденным диагнозом коронавирус, 74 – с отрицательным, еще у 10 человек анализы на исследовании.


В инфекционных отделениях других больниц Томской области пациентов с подтвержденным COVID-19 нет. На самоизоляции находятся четверо больных, их состояние удовлетворительное. Режим изоляции контролируется правоохранительными органами и эпидемиологами, лечение корректируется инфекционистом и терапевтом.


В обсерваторе на 14-дневном карантине находятся 26 человек, заболевших среди них нет.


Всего в стране зарегистрировано больше 21 тысячи заболевших. Скончались от коронавируса 170 человек.


Читайте также:

Семь новых случаев заболевания коронавирусом подтвердили в Томской области
Половина пациентов, больных коронавирусом в Томской области, заразилась от одного человека


​ПОДДЕРЖИ ТВ2!

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.