Коронавирус в Томской области. Данные на 14 января
Томская область находится на 60-м месте по числу подтвержденных за сутки случаев ковида, сообщает Информационный центр по мониторингу за ситуацией с коронавирусом. На 14 января в регионе поставлено еще 123 положительных диагноза COVID-19.
Выписаны 211 человек. Летальных исходов выявлено за сутки не было.
По данным оперштаба, с начала пандемии в Томской области коронавирусом заболели 26377 человек. Эта статистика не учитывает данные по Северску. По данным сити-менеджера Николая Диденко, на 13 января 2021 года на территории Северска выявлено 6594 случаев заболевания COVID-19. Из них выздоровевших 5971 человек, госпитализировано – 174. 449 пациентов получают лечение амбулаторно.
С начала пандемии в России ковид диагностировали у 3, 49 млн человек. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 14.01.2021 остаются 611 704 человека.
За весь период в России, по официальным данным, умерло 63 940 человек.
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