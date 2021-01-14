Коронавирус в Томской области. Данные на 14 января

Томская область находится на 60-м месте по числу подтвержденных за сутки случаев ковида, сообщает Информационный центр по мониторингу за ситуацией с коронавирусом. На 14 января в регионе поставлено еще 123 положительных диагноза COVID-19.





Выписаны 211 человек. Летальных исходов выявлено за сутки не было.