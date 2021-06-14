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14 июня,
2021
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Коронавирус в Томской области: данные на 14 июня

ТВ2
ТВ2
9 минут назад

36 новых случаев коронавируса официально подтвердили за последние сутки в Томской области, три человека скончались. Выписали пять пациентов, сообщает оперштаб.

Коронавирус в Томской области: данные на 14 июня

По результатам патологоанатомического заключения зарегистрированы смерти от коронавирусной инфекции трех человек.


«Все входили в группу риска по возрасту и сопутствующим хроническим заболеваниям, в числе которых сахарный диабет, ожирение, заболевания сердечно-сосудистой системы, онкология.  У всех инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, респираторным дистресс-синдромом, инфекционно-токсическим шоком», — пояснили в региональном оперштабе.

Всего с начала пандемии в регионе новой коронавирусной инфекцией заразились 33 317 томичей, из них 31 926 человек выздоровели.


Северск в эту статистику не входит. Согласно информации на 11 июня, на территории Северска с начала пандемии зарегистрирован 7771 случай заболевания COVID-19, 7589 человек выздоровели.


На 14 июня в России зарегистрировано около 5,2 миллиона случаев заболевания COVID-19. За сутки в России зафиксирован 371 летальный исход. За весь период в России от коронавируса скончался 126 801 человек.


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