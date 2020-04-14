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14 апреля,
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Коронавирус в Томской области: данные на 14 апреля

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

На утро вторника, 14 апреля, в Томской области на лечении с коронавирусной инфекцией находятся четыре человека, чей диагноз подтвержден 13 апреля, сообщает пресс-служба обладминистрации. Четвертый пациент с COVID-19, чей диагноз был подтвержден 8 апреля,  выписан из больницы в Чаинском районе. 

Коронавирус в Томской области: данные на 14 апреля

В респираторном госпитале медико-санитарной части № 2 Томска лечение проходит 81 человек, из них трое с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции, 68 – с отрицательным, еще у 10 пациентов анализы находятся на исследовании. В инфекционном отделении больницы № 3 Томска и детской больнице имени Сибирцева на лечении остаются пять человек, у всех отрицательные анализы на COVID-19.


Еще один заболевший изолирован по месту жительства, его самочувствие удовлетворительное. В обсерваторе на двухнедельном карантине находятся 27 человек.

Как сообщил заместитель руководителя регионального штаба по оперативному реагированию по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории Томской области, вице-губернатор Иван Деев, сегодня во второй половине дня станут известны результаты еще нескольких исследований на COVID-19, направленных на подтверждение в новосибирский научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор».


Выздоровел пациент, чей диагноз был подтвержден 8 апреля.


 «Дважды контрольные смывы показали отрицательный результат и подтвердили выздоровление пациента. Он выписан из районной больницы», — рассказал Иван Деев.


В Томской области за период эпидемии зарегистрировано восемь случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией: четыре человека  выздоровели, четверо находятся на лечении.  


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