Коронавирус в Томской области: данные на 14 апреля

На утро вторника, 14 апреля, в Томской области на лечении с коронавирусной инфекцией находятся четыре человека, чей диагноз подтвержден 13 апреля, сообщает пресс-служба обладминистрации. Четвертый пациент с COVID-19, чей диагноз был подтвержден 8 апреля, выписан из больницы в Чаинском районе.

В респираторном госпитале медико-санитарной части № 2 Томска лечение проходит 81 человек, из них трое с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции, 68 – с отрицательным, еще у 10 пациентов анализы находятся на исследовании. В инфекционном отделении больницы № 3 Томска и детской больнице имени Сибирцева на лечении остаются пять человек, у всех отрицательные анализы на COVID-19.





Еще один заболевший изолирован по месту жительства, его самочувствие удовлетворительное. В обсерваторе на двухнедельном карантине находятся 27 человек.





Как сообщил заместитель руководителя регионального штаба по оперативному реагированию по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории Томской области, вице-губернатор Иван Деев, сегодня во второй половине дня станут известны результаты еще нескольких исследований на COVID-19, направленных на подтверждение в новосибирский научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор».





Выздоровел пациент, чей диагноз был подтвержден 8 апреля.





«Дважды контрольные смывы показали отрицательный результат и подтвердили выздоровление пациента. Он выписан из районной больницы», — рассказал Иван Деев.





В Томской области за период эпидемии зарегистрировано восемь случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией: четыре человека выздоровели, четверо находятся на лечении.





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