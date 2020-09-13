Коронавирус в Томской области на 13 сентября: 50 новых случаев, один пациент скончался

50 новых случаев коронавируса за сутки подтвердили в Томской области. ПЦР-тесты подтвердили выздоровление еще 68 человек. Один пациент скончался.

Из заболевших COVID-19 за сутки у 11-ти признаки ОРВИ, у 15-ти пневмония, 24 человека не имеют симптомов заболевания.





В обсерваторе под Томском находятся 14 человек.





Зарегистрирована смерть от коронавируса одного человека. Умерший входил в группу риска по возрасту, также течение болезни осложнялось двусторонней полисегментарной пневмонией, тромбоэмболией легочных артерий, дыхательной недостаточностью, хроническими болезнями почек и сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом и ожирением.





За весь период в Томской области установлено 6369 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 5200, умерших 76.