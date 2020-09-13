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13 сентября,
2020
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Коронавирус в Томской области на 13 сентября: 50 новых случаев, один пациент скончался

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

50 новых случаев коронавируса за сутки подтвердили в Томской области. ПЦР-тесты подтвердили выздоровление еще 68 человек. Один пациент скончался.

Из заболевших COVID-19 за сутки у 11-ти признаки ОРВИ, у 15-ти пневмония, 24 человека не имеют симптомов заболевания.


В обсерваторе под Томском находятся 14 человек.


Зарегистрирована смерть от коронавируса одного человека. Умерший входил в группу риска по возрасту, также течение болезни осложнялось двусторонней полисегментарной пневмонией, тромбоэмболией легочных артерий, дыхательной недостаточностью, хроническими болезнями почек и сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом и ожирением.


За весь период в Томской области установлено 6369 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 5200, умерших 76.

За последние сутки проведено 355 тыс. тестов на коронавирус. 
 
Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 13.09.2020 остаются 217 447 человек.


Всего в стране нарастающим итогом выявлено 1 062 811 заболевших в 85 регионах. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 876 225 человек. 
 
За сутки зафиксировано 94 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончались 18 578 человек. 

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