Коронавирус в Томской области. Данные на 13 мая

В Томской области за минувшие сутки выявили 19 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, 29 человек выздоровели. Таковы данные опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф.

С начала пандемии в регионе и по 12 мая было зарегистрировано 32 404 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, 31 338 человек выздоровели, 411 скончались. В данную статистику не входят данные по Северску. По состоянию на 13 мая​​ на территории Северска 7 631 случай заболевания COVID-19 , 7 464 человек выздоровели.







Кроме того, на 13 мая в России зарегистрировано более 4,9 миллиона случаев заболевания COVID-19, более 4,5 миллиона человек выздоровели, 114 723 скончались.

