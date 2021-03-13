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13 марта,
2021
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Коронавирус в Томской области. Данные на 13 марта

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

42 случая коронавируса подтверждено за сутки в Томской области. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 91 пациента. О летальных случаях федеральный штаб не сообщает.


С начала пандемии число заболевших ковидом в Томской области достигло 30785 человек. В эту статистику не входит Северск, где больше 7 тысяч заболевших.


Выздоровели 29281 человек. Скончались по официальным данным 329 человек. Таким образом, лечение от ковида в настоящий момент продолжают 1175 пациентов. 


По данным оперштаба, в регионе свободно 37,2% коек. На данный момент в Томской области для лечения пациентов с пневмонией и коронавирусом задействованы 1234 койки, на лечение в больнице находятся около 400 человек.

Коронавирус в Томской области. Данные на 13 марта

За последние сутки в России выявлено 9 908 случаев COVID-19. С начала пандемии коронавирус официально подтвердили у 4,3 млн человек. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 3,9 млн пациентов. Лечение продолжают 502 082 человека.


За весь период в России от коронавируса скончалось 91 695 человек, передает оперштаб.

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