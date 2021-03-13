Коронавирус в Томской области. Данные на 13 марта

42 случая коронавируса подтверждено за сутки в Томской области. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 91 пациента. О летальных случаях федеральный штаб не сообщает.





С начала пандемии число заболевших ковидом в Томской области достигло 30785 человек. В эту статистику не входит Северск, где больше 7 тысяч заболевших.





Выздоровели 29281 человек. Скончались по официальным данным 329 человек. Таким образом, лечение от ковида в настоящий момент продолжают 1175 пациентов.





По данным оперштаба, в регионе свободно 37,2% коек. На данный момент в Томской области для лечения пациентов с пневмонией и коронавирусом задействованы 1234 койки, на лечение в больнице находятся около 400 человек.