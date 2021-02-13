Коронавирус в Томской области: данные на 13 февраля

За последние сутки медики выявили 71 новый случай заражения коронавирусом в Томской области, сообщает оперштаб. От коронавирусной инфекции умерли пять человек.

Как сообщает оперштаб, все пациенты входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям, среди которых болезни органов дыхания, сердечно-сосудистой, мочеполовой, эндокринной системы и онкология.





«Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом», — пояснили в оперштабе.





По официальным данным, за все время в Томской области от коронавирусной инфекции умерли 290 человек.





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