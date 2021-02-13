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13 февраля,
2021
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Коронавирус в Томской области: данные на 13 февраля

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

За последние сутки медики выявили 71 новый случай заражения коронавирусом в Томской области, сообщает оперштаб. От коронавирусной инфекции умерли пять человек. 

Коронавирус в Томской области: данные на 13 февраля

Как сообщает оперштаб, все пациенты входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям, среди которых болезни органов дыхания, сердечно-сосудистой, мочеполовой, эндокринной системы и онкология. 


«Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом», — пояснили в оперштабе. 


По официальным данным, за все время в Томской области от коронавирусной инфекции умерли 290 человек. 


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