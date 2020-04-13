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13 апреля,
2020
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Коронавирус в Томской области. Данные на 13 апреля

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Еще четыре случая коронавируса обнаружили в Томской области


В инфекционных отделениях региона с подтвержденным диагнозом «коронавирус» по-прежнему находится один человек. У семи пациентов, проходящих лечение в больнице № 3 Томска и детской больнице им. Сибирцева, результаты отрицательные. Сегодня будут известны результаты проб, переданные на контрольное исследование в новосибирский научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», сообщает пресс-служба обладминистрации.

Коронавирус в Томской области. Данные на 13 апреля

В респираторном госпитале медико-санитарной части № 2 Томска 70 пациентов с признаками средне-тяжелой и тяжелой респираторной инфекции. У 40 человек анализы показали отрицательный результат по коронавирусу, у 30 – ПЦР-тесты переданы на исследование.

В обсерваторе на двухнедельном карантине находятся 24 человека.

В Томской области за период эпидемии зарегистрировано четыре случая заболевания коронавирусом: три человека выздоровели, один на лечении.


Всего в стране зарегистрировано 15 770 заболевших в 82 регионах. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 1291 человека. От коронавируса в России скончались 130 человек.


По данным Роспотребнадзора, проведено более 1,2 млн тестов. Ежедневно проводится порядка 100 тысяч тестирований на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 13.04.2020 остаются 141 тысяч человек


Томск вошел в десятку муниципалитетов, где лучше всего борются с коронавирусом. 


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