Коронавирус в Томской области. Данные на 13 апреля

В инфекционных отделениях региона с подтвержденным диагнозом «коронавирус» по-прежнему находится один человек. У семи пациентов, проходящих лечение в больнице № 3 Томска и детской больнице им. Сибирцева, результаты отрицательные. Сегодня будут известны результаты проб, переданные на контрольное исследование в новосибирский научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», сообщает пресс-служба обладминистрации.

В респираторном госпитале медико-санитарной части № 2 Томска 70 пациентов с признаками средне-тяжелой и тяжелой респираторной инфекции. У 40 человек анализы показали отрицательный результат по коронавирусу, у 30 – ПЦР-тесты переданы на исследование.



В обсерваторе на двухнедельном карантине находятся 24 человека.



В Томской области за период эпидемии зарегистрировано четыре случая заболевания коронавирусом: три человека выздоровели, один на лечении.





Всего в стране зарегистрировано 15 770 заболевших в 82 регионах. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 1291 человека. От коронавируса в России скончались 130 человек.





По данным Роспотребнадзора, проведено более 1,2 млн тестов. Ежедневно проводится порядка 100 тысяч тестирований на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 13.04.2020 остаются 141 тысяч человек





Томск вошел в десятку муниципалитетов, где лучше всего борются с коронавирусом.



​​Спецпроект ТВ2, посвященный коронавирусу, смотрите здесь





ПОДДЕРЖИ ТВ2!​