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12 мая,
2021
Новости

Коронавирус в Томской области. Данные на 12 мая

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

21 случай коронавируса подтвержден в Томской области за сутки. Выздоровели 17 человек. 


С начала пандемии ковидом в Томской области заболели 32 404 человек. Из них здоровы 31 338 пациентов. В данную статистику не входят данные по Северску. По состоянию на 12 мая​​ на территории Северска выявлено​ ​7634 случая заболевания COVID-19, выздоровевших 7467 человек. На лечении в респираторном госпитале Северска находится 46 пациентов, 17​ ​​пациентов получают лечение амбулаторно.

В стране ковид официально подтвердился у 4,9 млн человек. Лечение продолжают 499 256 человек. 
 
За весь период в России от коронавируса скончался 114 331 человек.


Премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчетом о работе правительства перед депутатами Госдумы, заявил, что Россия приступила к созданию санитарного барьера.

«Мы приступили к созданию мощного «санитарного щита» нашей страны, о котором президент говорил в своем послании. Благодарю вас, уважаемые депутаты, за поддержку правительственного законопроекта «О биологической безопасности». Он создал право основы для развертывания такой системы», — сказал премьер.



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