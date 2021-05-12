Коронавирус в Томской области. Данные на 12 мая

С начала пандемии ковидом в Томской области заболели 32 404 человек. Из них здоровы 31 338 пациентов. В данную статистику не входят данные по Северску. По состоянию на 12 мая​​ на территории Северска выявлено​ ​7634 случая заболевания COVID-19, выздоровевших 7467 человек. На лечении в респираторном госпитале Северска находится 46 пациентов, 17​ ​​пациентов получают лечение амбулаторно.

В стране ковид официально подтвердился у 4,9 млн человек. Лечение продолжают 499 256 человек.



За весь период в России от коронавируса скончался 114 331 человек.





Премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчетом о работе правительства перед депутатами Госдумы, заявил, что Россия приступила к созданию санитарного барьера.



«Мы приступили к созданию мощного «санитарного щита» нашей страны, о котором президент говорил в своем послании. Благодарю вас, уважаемые депутаты, за поддержку правительственного законопроекта «О биологической безопасности». Он создал право основы для развертывания такой системы», — сказал премьер.







​ПОДДЕРЖИ ТВ2

