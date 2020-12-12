Коронавирус в Томской области: данные на 12 декабря

За прошлые сутки коронавирус в Томской области выявили у 203 человека. Общее число подтвержденных в регионе случаев — 20 851 жителей. В Томской области за сутки подтвердилось 203 случая заражения инфекцией, выздоровели также 203 человека. Всего в области официально зарегистрировано 20 851 заболевших.
Как сообщает оперштаб Томской области, заболевших COVID-19 за последние сутки у 136-ти признаки ОРВИ, у 14-ти пневмония, у 53-х человек инфекция протекает бессимптомно. В обсерваторах под Томском находятся 11 человек. Так, Томская область по итогам суток поднялась на две позиции в общем списке регионов России по количеству выявленных случаев коронавируса.
За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 28 137 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5 182 (18,4%) без клинических проявлений. Подтверждено 560 летальных случаев. Выписано по выздоровлению 26 118 человек.
Всего на сегодняшний день в Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 2 625 848 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
За весь период по России умерло – 46 453 человека. За весь период выписано по выздоровлению по России – 2 085 958.
Ранее издание «Медиазона» со ссылкой на данные Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) сообщило, что смертность от коронавируса в ряде регионов может быть занижена в несколько раз. В число регионов, которые занижают информацию, по данным «Медиазоны», входит и Томская область. Из опубликованного на сайте графика следует, что на 22 ноября в Томской области, по данным ИЦК, было 812 смертей, а по данным регионального штаба — 151.
О снижении жертв коронавируса говорят и данные Росстата. Так, региональный штаб Томской области на 31 октября отчитывался о гибели 123 пациентов. Из данных Росстата следует, что к концу месяца умерли больше 350 человек, заразившихся ковидом.
Заместитель губернатора Иван Деев объяснял, почему так может происходить: в оперативную информацию этот случай попадает по месту смерти, а в официальную статистику — по месту регистрации.