Коронавирус в Томской области: данные на 12 декабря

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За прошлые сутки коронавирус в Томской области выявили у 203 человека. Общее число подтвержденных в регионе случаев — 20 851 жителей. В Томской области за сутки подтвердилось 203 случая заражения инфекцией, выздоровели также 203 человека. Всего в области официально зарегистрировано 20 851 заболевших.



Как сообщает оперштаб Томской области, заболевших COVID-19 за последние сутки у 136-ти признаки ОРВИ, у 14-ти пневмония, у 53-х человек инфекция протекает бессимптомно. В обсерваторах под Томском находятся 11 человек. Так, Томская область по итогам суток поднялась на две позиции в общем списке регионов России по количеству выявленных случаев коронавируса.

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 28 137 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5 182 (18,4%) без клинических проявлений. Подтверждено 560 летальных случаев. Выписано по выздоровлению 26 118 человек.

Всего на сегодняшний день в Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 2 625 848 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За весь период по России умерло – 46 453 человека. За весь период выписано по выздоровлению по России – 2 085 958.