Коронавирус в Томской области: данные на 12 апреля

На утро воскресенья, 12 апреля, в Томской области новых заболеваний коронавирусной инфекцией не зарегистрировано, сообщает региональный оперштаб. По-прежнему с подтвержденным диагнозом COVID-19 на лечении в инфекционном отделении находится один человек.

Четверо продолжают лечение в инфекционном отделении больницы № 3 Томска, трое – в детской больнице имени Сибирцева. Результаты обследования на коронавирус всех пациентов обоих медучреждений – отрицательные.



В обсерваторе на двухнедельном карантине находятся 22 человека.



В респираторном госпитале медико-санитарной части № 2 Томска находится 65 пациентов с признаками средне-тяжелой и тяжелой респираторной инфекции. У 39 человек анализы показали отрицательный результат по коронавирусу, у 26-ти ПЦР-тесты переданы на исследование.





По данным на 11 апреля, в России болеет коронавирусом 13 584 человек. Выздоровели 1045 человек, погибли от заболевания 106 пациентов. В Томской области было зарегистрировано четыре случая заболевания, три человека выздоровели.





По данным ТВ2, четвертый заболевший — житель Чаинского района. Он не ездил за границу, но выезжал в другой регион. Этот случай заболевания COVID-19, установленный в Томской области 8 апреля, расследуют эпидемиологи.





В Томской области до 15 апреля действует режим полной самоизоляции. Нарушителей режима начали штрафовать. Максимальная сумма штрафа составляет 30 тысяч рублей.



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