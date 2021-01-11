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11 января,
2021
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Коронавирус в Томской области. Данные на 11 января

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

В Томской области за сутки официально подтверждено 127 случаев заболевания ковидом. Это на два меньше, чем днем ранее. Из стационаров выписаны 199 человек. Летальных исходов выявлено за сутки не было, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

Общее число заболевших в Томской области приближается к 26 тысячам человек. В эту статистику не входит информация по Северску, где ковид был диагнострирован у 6 тысяч жителей. 

Коронавирус в Томской области. Данные на 11 января

Власти Томской области отмечают, что вновь ждут всплеска заболеваемости к концу января. До 31 января в регионе действуют режим повышенной готовности: жители в общественных местах должны находиться в защитных масках.


С начала пандемии выписали больше 22 тысяч человек. Скончался, по официальным данным, 231 пациент.

Всего на сегодняшний день ковид официально выявлен у 3,42 млн человек. Выздоровели 2,8 млн пациентов. Лечение продолжают 625 950 человек. 

За весь период по России умерло – 62 273 человека.


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