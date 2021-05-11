Коронавирус в Томской области. Данные на 11 мая

25 случаев коронавируса официально подтвердили в Томской области за прошедшие сутки. Выписали шесть человек, о летальных случаях не сообщается.



С начала пандемии в Томской области коронавирус официально подтвердился у 32 383 человек. Выздоровели 31 321 пациентов, 411 скончались.





По данным облздрава, в регионе порядка 17, 6% свободных коек для лечения больных ковидом. В целом же коечный фонд для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и пневмонией составляет 665 коек.



Действующими респираторными госпиталями остаются медсанчасть № 2, Томская районная больница, госпиталь на базе областной клинической больницы, в Северске продолжает работать госпиталь на базе перинатального центра.



Добавим, глава министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в России коллективный иммунитет к COVID-19 будет достигнут к сентябрю. Вакцинация от нового коронавируса, по словам министра, идет планово.



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