Коронавирус в Томской области: данные на 10 января

Оперштаб Томской области сообщил о 129 новых случаев коронавируса за сутки. Скончались еще пятеро пациентов.

Как сообщает оперштаб, за сутки от коронавирусной инфекции умерли еще 5 человек.





«Двое входили в группу риска по возрасту, все – в группу риска по сопутствующим заболеваниям, в числе которых сахарный диабет, ожирение, гипертония, хроническая сердечная недостаточность, болезнь почек, онкология, цирроз печени и др. Заболевания стали причиной тяжелого течения коронавирусной инфекции, которая осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом», — пояснили в оперштабе.





В Томской области за все время COVID-19 обнаружен у 25 865 человек. По официальным данным, за все время пандемии от коронавируса скончались 231 человек.









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