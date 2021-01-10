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10 января,
2021
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Коронавирус в Томской области: данные на 10 января

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Оперштаб Томской области сообщил о 129 новых случаев  коронавируса за сутки. Скончались еще пятеро пациентов. 

Коронавирус в Томской области: данные на 10 января

Как сообщает оперштаб, за сутки от коронавирусной инфекции умерли еще 5 человек.


«Двое входили в группу риска по возрасту, все – в группу риска по сопутствующим заболеваниям, в числе которых сахарный диабет, ожирение, гипертония, хроническая сердечная недостаточность, болезнь почек, онкология, цирроз печени и др. Заболевания стали причиной тяжелого течения коронавирусной инфекции, которая осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом», — пояснили в оперштабе.


 В Томской области за все время COVID-19 обнаружен у 25 865 человек. По официальным данным, за все время пандемии от коронавируса скончались 231 человек. 



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