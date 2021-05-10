Коронавирус в Томской области. Данные на 10 мая

24 случая ковида подтверждено в Томской области за сутки. Выписали восемь человек. О летальных случаях не сообщается.





С начала пандемии в Томской области коронавирус официально подтвердился у 32 358 человек. Выздоровели 31 315 пациентов. 411 скончались. Таким образом, лечение в настоящий момент продолжают 632 пациента.





По данным облздрава, в регионе порядка 18,5% свободных коек для лечения больных ковидом. В целом же, коечный фонд для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и пневмонией составляет 665 коек.







Действующими респираторными госпиталями остаются медсанчасть № 2, Томская районная больница, госпиталь на базе областной клинической больницы, в Северске продолжает работать госпиталь на базе перинатального центра.





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