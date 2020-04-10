Коронавирус в Томской области: данные на 10 апреля

На утро пятницы, 10 апреля, в инфекционных отделениях медицинских учреждений Томской области с респираторными инфекциями проходят лечение 10 человек. Подтвержденный диагноз коронавирусной инфекции у одного заболевшего, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Новых поступивших в больницу №3 Томска нет, у шести пациентов, получающих здесь лечение, результаты ПЦР-тестов на коронавирус отрицательные. В детской инфекционной больнице имени Сибирцева на лечении находятся три ребенка, у одного из них результат анализов отрицательный, у двух вновь поступивших – на исследовании.



В обсерваторе на 14-дневном карантине находятся 19 человек, заболевших среди них нет.





По данным на 9 апреля, в России болеет коронавирусом 10 131 человек. Выздоровели 698 человек, погибли от заболевания 76 пациентов. В Томской области было зарегистрировано четыре случая заболевания, три человека выздоровели.





По данным ТВ2, четвертый заболевший — житель Чаинского района. Он не ездил за границу, но выезжал в другой регион. Этот случай заболевания COVID-19, установленный в Томской области 8 апреля, расследуют эпидемиологи.





В Томской области до 15 апреля действует режим полной самоизоляции. Нарушителей режима начали штрафовать. Максимальная сумма штрафа составляет 30 тысяч рублей.



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