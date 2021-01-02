Коронавирус в Томской области. Данные на 1 января 2021 года

Выписаны 197 человек. Летальных исходов за сутки не выявлено.

Томская область находится на 44-м месте по числу выявленных за сутки случаев ковида. 1 января в регионе официально подтверждено 182 случаев заболевания.

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) рассмотрел динамику выявленных случаев COVID-19 в регионах СФО за декабрь. Томская область в Сибири остается на третьем месте, среди регионов с наибольшим процентным приростом выявленных случаев инфицирования COVID-19.

За декабрь количество людей с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» увеличилось здесь на 32% (против 49% в ноябре), или на 5 975 человек.

Общий прирост новых случаев заболевания в регионе в истекшем месяце все еще заметно выше, чем в общем по СФО (27%), но ниже общероссийского (36%).





В ИЦК отмечают, что за истекший месяц количество жителей Сибири, которым был поставлен диагноз «коронавирусная инфекция» возросло на 27% — это на 12% меньше, чем в ноябре.



«Антилидером» остается Республика Хакасия (46%).

Второе место у Омской области (33%).





Минимальный процент прироста числа выявленных случаев заболевания за декабрь отмечен в Республике Тыва — 19% (почти вдвое ниже, чем месяцем ранее). Это значительно ниже общероссийского значения (36%). Также в Тыве самый малый численный прирост декабря среди сибирских регионов — 2 351 человек.

Второе место делят Республика Алтай и Новосибирская область (по 23%). Третье место занимает Кузбасс (24%).





По состоянию на 31 декабря в Сибирском федеральном округе официально подтверждено 274 239 случаев заболевания (30 ноября — 214 665 случаев).

Регион СФО с самым малым общим числом заболевших (13 822 человека) —Республика Алтай.