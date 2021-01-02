Добрые новости
02 января,
2021
Новости

Коронавирус в Томской области. Данные на 1 января 2021 года

ТВ2
ТВ2
9 часов назад

Томская область находится на 44-м месте по числу выявленных за сутки случаев ковида. 1 января в регионе официально подтверждено 182 случаев заболевания. 


Выписаны 197 человек. Летальных исходов за сутки не выявлено.

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) рассмотрел динамику выявленных случаев COVID-19 в регионах СФО за декабрь. Томская область в Сибири остается на третьем месте, среди регионов с наибольшим процентным приростом выявленных случаев инфицирования COVID-19.

За декабрь количество людей с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» увеличилось здесь на 32% (против 49% в ноябре), или на 5 975 человек.

Общий прирост новых случаев заболевания в регионе в истекшем месяце все еще заметно выше, чем в общем по СФО (27%), но ниже общероссийского (36%).


В ИЦК отмечают, что за истекший месяц количество жителей Сибири, которым был поставлен диагноз «коронавирусная инфекция» возросло на 27% — это на 12% меньше, чем в ноябре.


«Антилидером» остается Республика Хакасия (46%).

Второе место у Омской области (33%).


Минимальный процент прироста числа выявленных случаев заболевания за декабрь отмечен в Республике Тыва — 19% (почти вдвое ниже, чем месяцем ранее). Это значительно ниже общероссийского значения (36%). Также в Тыве самый малый численный прирост декабря среди сибирских регионов — 2 351 человек.

Второе место делят Республика Алтай и Новосибирская область (по 23%). Третье место занимает Кузбасс (24%).


По состоянию на 31 декабря в Сибирском федеральном округе официально подтверждено 274 239 случаев заболевания (30 ноября — 214 665 случаев).

Регион СФО с самым малым общим числом заболевших (13 822 человека) —Республика Алтай.

Всего на сегодняшний день в России ковид был зарегистрирован у 3 186 336 человек.
 
За весь период по России умерло – 57 555 человек.

​За весь период выписано по выздоровлению по России – 2 580 138.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.