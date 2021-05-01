Коронавирус в Томской области: данные на 1 мая

25 новых случаев коронавируса обнаружили в Томской области за сутки. Выписали 11 человек. О летальных случаях не сообщается.

С начала пандемии в Томской области коронавирусом официально заболели 32 149 человек. В эту статистику не входит Северск, где 7 тысяч заболевших. Выздоровело 31 171 человек. Официально сообщалось о смерти 401 пациента.

За последние сутки в России выявлено 9 270 случаев COVID-19. Коронавирусом за все время в России заболели 4 814 558 человек в 85 регионах.





Также за сутки зафиксировано 392 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончалось 110 520 человек.





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