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01 июня,
2021
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Новости

Коронавирус в Томской области: данные на 1 июня

ТВ2
ТВ2
7 минут назад

31 новый случай ковида официально подтвержден в Томской области за сутки, сообщает оперштаб. Выписали с выздоровлением 25 человек. О летальных случаях не сообщается.

Коронавирус в Томской области: данные на 1 июня

С начала пандемии в регионе ковид подтвердился у 32 887 человек. 31 802 человека уже выздоровели. Скончались, по официальным данным, 436 пациентов.

В региональной статистике не учитываются данные по Северску. По информации на 1 июня в Северске зарегистрировано 7 709 случаев заболевания COVID-19, 7 537 человек выздоровели.


Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 1,1%, свободный коечный фонд — 20,2%. 


В России на 1 июня зарегистрировано более 5, 08 миллиона случаев заболевания коронавирусом. Скончались от инфекции, 121 873 пациента, почти 4,7 миллиона человек выздоровели. 


Ранее глава Томской области Сергей Жвачкин продлил действующий масочный режим до конца июня. При посещении общественных учреждений, включая торговые центры, пункты питания, других учреждений сферы услуг и образования необходимо обязательно соблюдать санитарно-эпидемиологические требования — правильно носить маски, обрабатывать руки, соблюдать социальную дистанцию.


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