Коронавирус в Томской области. Данные на 1 декабря 2020 года

В Томской области за сутки выявили 198 положительных диагнозов COVID-19. Выписали 228 человек. За сутки выявлено шесть летальных исходов.

По итогам ноября Томская область замыкает тройку «антилидеров» Сибири с наибольшим процентным приростом выявленных случаев инфицирования COVID-19. В частности, за ноябрь количество людей с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» увеличилось на 49% (значительно меньше, чем в октябре), или на 6 072 человека. В течение месяца область преодолела планку в 18 тысяч зарегистрированных случаев заболевания. Общий прирост новых случаев заболевания в регионе заметно выше, чем в общем по СФО (39%) и России (42%). В целом, в СФО за истекший месяц количество жителей, которым был поставлен диагноз «коронавирусная инфекция» возросло на 39%. «Антилидером» является Республика Хакасия (73%). Второе место у Республики Алтай (51%). По состоянию на 30 ноября в Сибирском федеральном округе официально подтверждено 214 665 случаев заболевания (31 октября было — 154 509 случаев). Регион СФО с самым малым общим числом заболевших (11 278 человек) — это Республика Алтай.

За весь период в Томской области установлены 18 641 случай заболевания COVID-19, выздоровевших 13 669, умерших 171.

В целом, за последние сутки в России зафиксировано 26 402 случаев ковида. Подтверждено 569 летальных случаев. Выписано по выздоровлению 24 763 человека.



Всего на сегодняшний день коронавирус был диагностирован 2,32 млн россиян. Выписано по выздоровлению по России – 1,8 млн пациентов.





За весь период в России, по официальным данным, умерло – 40 464 человек.