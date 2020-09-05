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05 сентября,
2020
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Коронавирус в Томской области: число выявленных случаев выросло до 5942

ТВ2
ТВ2
1 час назад

За сутки в Томской области подтвердили 52 случая заболевания коронавирусом.  Выздоровели за сутки 36 пациентов, всего — 4899, умерших за сутки нет. Общее число выявленных случаев COVID-19 в регионе выросло до 5942. 

Коронавирус в Томской области: число выявленных случаев выросло до 5942

Из заболевших COVID-19 за последние сутки у 16-ти признаки ОРВИ, у 36-ти симптомов нет. В обсерваторе под Томском находится один человек.


По данным на 5 сентября, коронавирус выявили еще у 5205 человек в России. Всего в стране COVID-19 заразились 1 020 310 человек. При этом вылечились в общей сложности 838 126 пациентов, скончались 17 759. 


Режим самоизоляции в Томской области продлили до 30 сентября. Оперштаб принял решение разрешить работу учреждений дополнительного образования, учреждений общественного питания во всех городах и районах региона, а также работу санаторно-курортных учреждений с обязательным соблюдением всех требований Роспотребнадзора.  В области остаются под запретом только массовые мероприятия в закрытых помещениях.

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