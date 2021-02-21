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21 февраля,
2021
Новости

Коронавирус в Томской области: четыре пациента умерли за сутки

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

68 случаев коронавируса диагностировали за сутки. С начала пандемии общее число заболевших в Томской области составило 29 882 человека (без учета Северска).


По результатам патологоанатомического заключения зарегистрированы смерти от коронавирусной инфекции четырех человек. Все входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям, среди которых гипертония, ожирение, сахарный диабет, хроническая болезнь почек и другие. 


Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом.


Выздоровели за сутки 84 пациента. Общее число выздоровевших в Томской области – 27 774 человека.

Всего в стране ковид зарегистрирован у 4 164 726 человек. Лечение продолжают 594 599 человек.
 
Скончались, по официальным данным, 83 293 человека. 

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