Коронавирус в Томской области: четыре пациента умерли за сутки

68 случаев коронавируса диагностировали за сутки. С начала пандемии общее число заболевших в Томской области составило 29 882 человека (без учета Северска).
По результатам патологоанатомического заключения зарегистрированы смерти от коронавирусной инфекции четырех человек. Все входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям, среди которых гипертония, ожирение, сахарный диабет, хроническая болезнь почек и другие.
Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом.
Выздоровели за сутки 84 пациента. Общее число выздоровевших в Томской области – 27 774 человека.
Всего в стране ковид зарегистрирован у 4 164 726 человек. Лечение продолжают 594 599 человек.
Скончались, по официальным данным, 83 293 человека.