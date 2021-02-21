Коронавирус в Томской области: четыре пациента умерли за сутки

68 случаев коронавируса диагностировали за сутки. С начала пандемии общее число заболевших в Томской области составило 29 882 человека (без учета Северска).





По результатам патологоанатомического заключения зарегистрированы смерти от коронавирусной инфекции четырех человек. Все входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям, среди которых гипертония, ожирение, сахарный диабет, хроническая болезнь почек и другие.





Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом.





Выздоровели за сутки 84 пациента. Общее число выздоровевших в Томской области – 27 774 человека.